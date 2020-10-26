Министр образования Белоруссии назвал акции студентов агрессивными

Акции студентов в Белоруссии начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил министр образования страны Игорь Карпенко.

«Так называемые мирные акции студентов начинают приобретать неприкрытые формы агрессии и хамства. Такие действия будут пресекаться с применением всех необходимых нормативно-правовых мер» — сказал Карпенко госагентству «БелТА».

По его словам, в некоторых вузах отдельные студенты предпринимают попытки срыва учебного процесса, они оскорбляют преподавателей и руководителей учреждений. Карпенко подчеркнул, что у каждого есть гражданская позиция, но ее агрессивное навязывание другим, тем более в учебных заведениях, недопустимо.

«Хамское поведение по отношению к преподавателям и сотрудникам в вузах, а также попытки дестабилизации обстановки в учреждениях образования являются грубейшим нарушением как внутреннего распорядка, так и законодательства», — подчеркнул министр.

Ранее в понедельник правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, которые поддержали призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

Отмечалось, что протестные акции также проходят в форме сидячей забастовки на одном из факультетов Белгосуниверситета. Свое несогласие с политикой властей выражают в различной форме студенты Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники, Минского лингвистического университета.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская вечером 25 октября объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка».

Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого властям Тихановской: 13 октября она заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.