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В США за сутки выявили более 60 тыс. случаев коронавируса

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Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией увеличилось в США за последние сутки на 60 789. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

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Число летальных исходов из-за COVID-19 в стране выросло до 225 239, уточняет RT.

По последним данным, с начала эпидемии в Соединенных Штатах коронавирусом заболели более 8,6 млн человек.

23 октября сообщалось, что за сутки в США выявили 72 792 новых заболевших коронавирусом. Рекордный суточный прирост случаев COVID-19 в стране был зафиксирован 25 октября. За 24 часа в Соединенных Штатах выявили 83 757 заражений.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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