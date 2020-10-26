У 85% привившихся вакциной «Спутник V» не было побочных эффектов

Вакцину от COVID-19 «Спутник V» без побочных эффектов переносят 85% привившихся. Об этом 26 октября рассказал директор центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Побочные эффекты наблюдаются примерно у 15% вакцинированных. То есть, как не трудно понять, 85% вакцинированных переносят, соответственно, данную вакцину без всяких побочных эффектов и без всякого для себя неудобства», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

К возможным побочным эффектам Гинцбург отнес повышенную температуру тела (до 38 градусов), ломоту в мышцах, покраснение в месте укола и головную боль.

На сегодняшний день в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Регистрация первой в стране и мире вакцины под названием «Спутник V» завершилась 11 августа. Препарат создали специалисты Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат получил название «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.