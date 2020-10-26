Прямой эфир
Сюжет:

Невролог назвала потерю обоняния симптомом нескольких заболеваний

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потеря возможности ощущать запахи связана не только с коронавирусом, но и еще минимум с пятью заболеваниями. Об этом в понедельник, 26 октября, заявила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.

Один для всех: почему тест на COVID делают не каждому заболевшему
К концу эпидемии в России с инфекцией могут столкнуться три миллиона человек, считают вирусологи

«Потеря обоняния — характерный симптом для болезни Паркинсона. Это один из ранних патогномоничных симптомов. К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку», ― сказала она в эфире радио «Говорит Москва».

Также Пшеничникова добавила, что обоняние может пропасть у пациентов с растущими опухолями головного мозга, однако перестать чувствовать запахи люди могут и из-за банальных проблем в носу, например из-за того, что отекает слизистая.

Ранее в этот день врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, что людям, переболевшим COVID-19, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу, чтобы вернуть обоняние.

По словам специалиста, для этого нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Кроме того, необходимо обеспечить влажность воздуха в помещении.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровел 1 146 096 человек.

квВся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020