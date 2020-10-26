Невролог назвала потерю обоняния симптомом нескольких заболеваний

Потеря возможности ощущать запахи связана не только с коронавирусом, но и еще минимум с пятью заболеваниями. Об этом в понедельник, 26 октября, заявила заведующая неврологическим отделением для больных с нарушениями мозгового кровообращения больницы № 52, невролог Вера Пшеничникова.

«Потеря обоняния — характерный симптом для болезни Паркинсона. Это один из ранних патогномоничных симптомов. К сожалению, это так, но потеря обоняния — это признак как минимум пяти заболеваний, навскидку», ― сказала она в эфире радио «Говорит Москва».

Также Пшеничникова добавила, что обоняние может пропасть у пациентов с растущими опухолями головного мозга, однако перестать чувствовать запахи люди могут и из-за банальных проблем в носу, например из-за того, что отекает слизистая.

Ранее в этот день врач-отоларинголог Абдулло Ходжаев рассказал, что людям, переболевшим COVID-19, необходимо восстановить доступ воздуха к нервным окончаниям в носу, чтобы вернуть обоняние.

По словам специалиста, для этого нужно использовать сосудосуживающие препараты, капли, регулярно орошать полость носа, можно самому приготовить раствор с морской солью. Кроме того, необходимо обеспечить влажность воздуха в помещении.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровел 1 146 096 человек.

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