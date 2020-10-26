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Евросоюз заявил о праве белорусов на забастовку

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В Евросоюзе внимательно следят за происходящим в Белоруссии и напоминают о законности права на забастовку. Об этом в понедельник, 26 октября, в ходе брифинга заявил официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

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По его словам, право на забастовку — основополагающее право, его надо уважать. «Как мы неоднократно заявляли, мы обеспокоены использованием насилия против мирных манифестантов и вообще действиями белорусских властей, которые до сих пор не идут на инклюзивный диалог ради поиска разрешения кризиса в стране», — прокомментировал он события в Белоруссии.

Говоря о том, что в очередной пакет санкции против властей Белоруссии включат президента страны Александра Лукашенко, Стано отметил, что этап санкции обсуждается. «Как только будет достигнуто согласие по окончательному списку, санкции будут утверждены и о них будет объявлено», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее в понедельник на улицы Минска вышли студенты, позже начался марш пенсионеров. Корреспондент «Известий» сообщал, что правоохранители начали проводить в центре Минска задержания студентов, поддержавших призыв оппозиции к общенациональной забастовке.

Накануне в Белоруссии во время протестов были задержаны 523 человека. Милиция применяла водометы, светошумовые гранаты и другие спецсредства.

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка». Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

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