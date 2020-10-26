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В Москве мужчина выжил после нападения соседа с ножом

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Мужчина пытался зарезать соседа в столичном районе Вешняки. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 21 октября в квартире на улице Снайперской. 41-летний мужчина разозлился на своего соседа. Взяв кухонный нож, он напал на него.

«Подозреваемый вошел в комнату 44-летнего потерпевшего и ударил его ножом в живот, грудь и руку. Однако сосед оказал активное сопротивление и скрылся от нападавшего в ванной комнате», — приводит слова источника агентство городских новостей «Москва».

Потерпевший выжил. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее в этот же день сообщалось, чт мужчину подозревают в убийстве супруги на северо-западе Москвы. Ведется следствие, пишет «Москва 24».

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