Лавров заявил о готовности России решать конфликты совместно с Турцией

Россия продолжит взаимодействие с Турцией по урегулированию кризисных ситуаций в мире, хотя отношения между странами «не без проблем». Об этом в понедельник, 26 октября, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«У нас с Турцией хорошие отношения не без проблем. У нас далеко не во всем совпадают наши подходы к тем или иным проблемам. Но, когда мы находим общие знаменатели, мы с пользой для дела объединяем усилия и помогаем продвигаться к созданию условий, которые необходимы для урегулирования кризисных ситуаций», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом, передает «РИА Новости».

По словам Лаврова, Россия продолжит такое взаимодействие с Турцией.

15 октября сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Вице-президент Турции Фуат Октай 21 октября заявил, что Российская Федерация входит в число стран, с которыми Турция выстроила здоровые отношения.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 октября заявлял, что между Россией и Турцией есть разногласия, но не такие большие как с США, однако у стран существует потенциал сотрудничества.