Коронавирусом и ОРВИ болеют 18% липецких учителей

В Липецке на осенние каникулы отправили пять городских школ, вся параллель первого класса одной из школ, с 1-го по 7-й классы и с 5-го по 11-й классы еще двух школ.

Как пишет GOROD48 со ссылкой на городскую администрацию, ОРВИ, гриппом и коронавирусом в Липецке болеют 18,1% учителей. Также из-за различных заболеваний в школы не ходят 4,6% учеников. На дистанционное обучение перевели 32 класса из 29 школ.

В администрации особо отметили, что на карантин по ОРВИ, гриппу или COVID-19 не закрыли ни одно среднее образовательное учреждение. Специалисты полагают, что для этого нет эпидемиологических оснований.

За минувшие 24 часа в Липецкой области зарегистрировали 82 новых случая коронавирусной инфекции. Всего с начала эпидемии в регионе выявили 7686 больных COVID-19. Умерли 66 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по предотвращению распространения заболевания.