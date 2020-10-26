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Актриса Светлана Светличная обвинила сына и внучку в попытке отравить ее

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Заслуженная артистка РСФСР Светлана Светличная считает, что ее сын, его супруга и внучка попытались отравить ее, чтобы получить квартиру в центре Москвы. Об этом актриса рассказала в эфире телеканала НТВ.

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По словам Светличной, недавно внучка пришла к ней в гости с незнакомыми людьми. После этого актриса нашла в квартире шарики с ртутью и почувствовала резкое недомогание, передает НСН.

«Меня покалечили — у меня теперь болит колено, болит шея. И это было сделано сознательно. <…> У меня были моменты, когда я не понимала — что ж я себя так плохо чувствую. И даже было рвотное состояние», — сказала она.

Светличная решила, что перепишет завещание и ничего не оставит родным.

Светличная получила наибольшую известность благодаря роли Анны Сергеевны в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Также она играла в картинах «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя», «Тридцать три» и др.

Осенью 2019 года некоторые деятели культуры раскрыли размер своих пенсий. Так, 79-летняя заслуженная артистка РСФСР актриса Светлана Светличная получает около 50 тыс. рублей.

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