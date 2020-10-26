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Украинский избиратель проголосовал за Путина на местных выборах

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Избиратель в ходе местных выборов на Украине испортил бюллетень, поставив галочку напротив дописанной партии «Единая Россия» и фамилии президента РФ Владимира Путина. Об этом 26 октября сообщил кандидат в депутаты горсовета Черниговской области Украины Игорь Полуян.

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«Я уверен, вы такого еще не видели. У меня на участке голосуют за Путина и партию «Единая Россия», — написал политик на своей странице в Facebook.

К посту он приложил фотографию бюллетеня, где избиратель дописал десятую партию и проголосовал в нарисованном квадрате за российского лидера.

Такой бюллетень будет аннулирован как испорченный.

Ранее в этот же день стало известно, что в голосовании приняли участие 35,94% избирателей. Предварительные данные предоставило общественное движение «Опора».

У участка, где голосовал президент страны Владимир Зеленский, была задержана женщина. Активистка выбежала из-за ограждения и оголилась. По данным местных СМИ, задержанная представляет движение Femen.

25 октября граждане Украины выбирали депутатов поселковых, городских и областных советов, а также мэров. В выборах участвовали 144 политические партии, местные организации которых выдвинули избирательные списки. По информации Центральной избирательной комиссии Украины, средняя явка на выборы составила 17,3%.

Самая высокая явка избирателей, по предварительным данным, выявлена в Одесской области (26%), самая низкая — 14% — в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Официальные результаты голосования обнародуют 6 ноября. Местные органы власти на Украине избираются на пятилетний срок.

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