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Уникальный проект «Музыка героев» представили ульяновцам

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В Ульяновске в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова представили уникальный проект «Музыка героев». Над его созданием работал Российский национальный музей музыки.

«Музыка героев» — это сочетание разных видов искусства: литературы, музыки, театра, фотографии и кинематографии. Все составляющие объединены в аудиоспектакль.

Сценарий написан на основе реальных событий. Его автор, Екатерина Жутаутайте, составила текст с использованием архивных документов, учитывая лексические особенности речи советских людей. Режиссером постановки выступил Владимир Бельдиян из театра имени Вахтангова.

Как пишет 1ul.ru, Российский национальный музей музыки сотрудничает с Ульяновской областью. Именно поэтому жители региона стали первыми в стране, кто получил возможность ознакомиться с фотографиями, документами, кадрами кинохроник, письмами, афишами и оригинальными аудиозаписями знаменитых мелодий военных лет.

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