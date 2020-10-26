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В Минприроды назвали самый сложный в нацпроекте «Экология» пункт

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Проект «Чистый воздух» является самым трудным и сложным в национальном проекте «Экология». Об этом заявил журналистам в понедельник. 26 октября, замглавы Минприроды Денис Храмов.

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Проект — самый тяжелый и самый сложный с точки зрения реализации, пояснил он. «Мы никогда раньше не решали задачу такой сложности», — цитирует его «РИА Новости».

По его словам, сотрудники ведомства должны проанализировать количество выбросов со стороны предприятий и свалок.

С мнением Храмова согласилась и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Как она добавила, «Чистый воздух» — не только самая сложная, но и самая амбициозная часть нацпроекта «Экология».

Как следует из проекта, к концу 2024 года должны быть снижены не менее чем на 20% выбросы в атмосферу в Братске, Красноярске, Липецке, Медногорске, Нижнем Тагиле, Магнитогорске Новокузнецке, Норильске, Челябинске, Омске, Череповце и Чите.

23 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очищение воздуха является одной из приоритетов экологической повестки.

15 октября экологи общественных советов при Минприроды России, Росприроднадзоре и Росгидромете представили документ на заседании рабочей группы Общественного совета документ, в котором предлагается пересмотреть список участников федерального проекта «Чистый воздух» и увеличить его в два раза.

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