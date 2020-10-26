«Яндекс» опубликовал статистику выдачи данных россиян госорганам

Компания «Яндекс» за первое полугодие 2020 года получила более 15 тыс. запросов от органов государственной власти о выдаче пользовательских данных россиян. Соответствующая статистика была опубликована в понедельник, 26 октября, на сайте компании.

«Яндекс» регулярно получает запросы от органов государственной власти, касающиеся пользовательских данных. «Яндекс» рассматривает те из них, которые пришли по официальным каналам и соответствуют всем формальным требованиям. В ответ на запрос компания предоставляет ровно столько информации, сколько необходимо для ответа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, если запрос не соответствует требованиям закона, его отклоняют. Также без ответа остаются запросы, которые приходят по неофициальным каналам — электронной почте или по телефону.

При этом данные запрашиваются не только в России, но и в других странах, в которых работает компания. В «Яндексе» поясняют, что законы этих стран позволяют госорганам запрашивать определенные данные и сведения о пользователях компании. В России это законы «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности» и др.

Запрашивать данные пользователей сервисов компании в России имеют право МВД, Следственный комитет, прокуратура, ФАС, ФТС, суды и некоторые другие органы.

Согласно данным, всего с января по июнь 2020 года в «Яндекс» поступило 15 376 запросов, из которых 2468 были отклонены. Наибольшее количество запросов приходит по пользователям сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Паспорт» (8867, 1124 из которых было отклонено), а также «Яндекс.Такси» (5280 запросов, отклонено 1167).

В июле исследовательская группа организации vpnMentor заявила об обнаружении в интернете персональных данных более 20 млн пользователей сервисов VPN. Среди таких данных оказались электронные адреса, незашифрованные пароли, IP- и домашние адреса, платежная информация Bitcoin, информация о личном устройстве, а также прямые ссылки на электронные кошельки PayРal.