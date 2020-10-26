Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Почти 470 школьных классов Подмосковья ушли на карантин на прошлой неделе
Мир
Переговорную позицию России по углеродному налогу подготовят к декабрю
Мир
В Карабахе заявили о гибели мирного жителя после артобстрела
Мир
Евросоюз заявил о праве белорусов на забастовку
Мир
Представители 41 страны подтвердили участие в «Евровидении-2021»
Сюжет:

Белорусские власти опровергли сообщения о забастовках на предприятиях

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Белорусские предприятия работают в штатном режиме, забастовок нет. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Ультимативно и в форме: как в Белоруссии готовятся ко всеобщей забастовке
В штабе Тихановской заявляют, что «ультиматум сработал», но в парламенте страны уверены, что акция не состоится

«Все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы», ― цитирует сообщение агентство «БелТА».

Ранее в этот день возле белорусского предприятия «Гродно Азот» задержаны несколько человек, которые пытались заблокировать проход на завод. При этом, по словам представителя концерна «Белнефтехим», в состав которого входит предприятие, Александра Тищенко, завод работает в штатном режиме, никакой забастовки нет.

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка». Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

13 октября оппозиционер заявила, что если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, то оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020