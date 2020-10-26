Белорусские власти опровергли сообщения о забастовках на предприятиях

Белорусские предприятия работают в штатном режиме, забастовок нет. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме. Производства не остановлены, как это преподносят отдельные Telegram-каналы», ― цитирует сообщение агентство «БелТА».

Ранее в этот день возле белорусского предприятия «Гродно Азот» задержаны несколько человек, которые пытались заблокировать проход на завод. При этом, по словам представителя концерна «Белнефтехим», в состав которого входит предприятие, Александра Тищенко, завод работает в штатном режиме, никакой забастовки нет.

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка». Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

13 октября оппозиционер заявила, что если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, то оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская не признала итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.