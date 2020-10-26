В Москве мужчину заподозрили в убийстве жены во время ссоры

Мужчину подозревают в убийстве супруги на северо-западе Москвы. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 25 октября 52-летний мужчина поссорился со своей женой в квартире на улице Туристской. «Подозреваемый умышленно не менее трех раз ударил ее ножом в грудь и один раз в живот. В результате 47-летняя женщина скончалась», — приводит слова источника агентство городских новостей «Москва».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется следствие.

5 сентября сообщалось, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали женщину, подозреваемую в убийстве матери.

Эксперты установили, что смерть наступила в результате колото-резаного ранения в области живота. В отношении дочери убитой возбуждено уголовное дело.