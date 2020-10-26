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Почти 470 школьных классов Подмосковья ушли на карантин на прошлой неделе
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Почти 470 школьных классов Подмосковья ушли на карантин на прошлой неделе

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По итогам минувшей недели около 470 школьных классов в Московской области ушли на карантин. Об этом 26 октября заявила министр образования Подмосковья Иринка Каклюгина.

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«У нас по итогам прошлой недели было закрыто 468 классов из 35 тыс. классов, если сравнивать с неделей, которая была до этого, то здесь положительная динамика — у нас на 83 класса меньше закрыто, чем было две недели назад», — передает ее слова телеканал «360».

Из почти миллиона подмосковных школьников COVID-19 болеют 374 ребенка. Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших учителей выросло на 150 человек.

Ранее, 23 октября, столичное управление Роспотребнадзора закрыло две частные школы на востоке Москвы из-за нарушений требований, связанных с противодействием распространению коронавируса.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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