Почти 470 школьных классов Подмосковья ушли на карантин на прошлой неделе

По итогам минувшей недели около 470 школьных классов в Московской области ушли на карантин. Об этом 26 октября заявила министр образования Подмосковья Иринка Каклюгина.

«У нас по итогам прошлой недели было закрыто 468 классов из 35 тыс. классов, если сравнивать с неделей, которая была до этого, то здесь положительная динамика — у нас на 83 класса меньше закрыто, чем было две недели назад», — передает ее слова телеканал «360».

Из почти миллиона подмосковных школьников COVID-19 болеют 374 ребенка. Кроме того, по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших учителей выросло на 150 человек.

Ранее, 23 октября, столичное управление Роспотребнадзора закрыло две частные школы на востоке Москвы из-за нарушений требований, связанных с противодействием распространению коронавируса.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в этих целях с 19 октября переведены на дистанционный режим обучения школьники с 6-го по 11-й класс и усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима. Действие социальных карт учащихся также было приостановлено. Вместе с этим власти столицы обязали бизнес перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку и ввели систему идентификации посетителей ночных клубов, баров и аналогичных развлекательных заведений по QR-коду.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.