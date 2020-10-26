Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Почти 470 школьных классов Подмосковья ушли на карантин на прошлой неделе
Мир
В Минске началась акция протеста пенсионеров
Мир
Ереван обвинил Баку в атаке на юго-восточном направлении в Карабахе
Мир
Боливия заявила о намерении приобрести вакцину от коронавируса «Спутник V»
Политика
Президент Абхазии отправился в Москву с рабочим визитом

Запрет на посещение лесов сняли в Самарской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самарской области гражданам снова разрешили посещать леса. Запрет перестал действовать с 26 октября. Класс пожарной опасности снизили до первого, что означает, что лесные прогулки вполне безопасны.

Как уточняет НИА «Самара», региональное министерство лесного хозяйства продлило запрет на посещение лесов с 15 по 31 октября из-за четвертого класса пожарной опасности. Об этом говорилось в приказе от 16 октября, который и был отменен с 26 октября.

26 октября сообщалось о крупном пожаре у границ национального парка «Земля леопарда». По предварительным данным, огонь нанес вред нескольким тысячам гектаров на соседней территории. Сотрудникам нацпарка пришлось сутки держать оборону от огня на границе парка, чтобы не допустить распространения возгорания.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020