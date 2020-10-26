Запрет на посещение лесов сняли в Самарской области

В Самарской области гражданам снова разрешили посещать леса. Запрет перестал действовать с 26 октября. Класс пожарной опасности снизили до первого, что означает, что лесные прогулки вполне безопасны.

Как уточняет НИА «Самара», региональное министерство лесного хозяйства продлило запрет на посещение лесов с 15 по 31 октября из-за четвертого класса пожарной опасности. Об этом говорилось в приказе от 16 октября, который и был отменен с 26 октября.

26 октября сообщалось о крупном пожаре у границ национального парка «Земля леопарда». По предварительным данным, огонь нанес вред нескольким тысячам гектаров на соседней территории. Сотрудникам нацпарка пришлось сутки держать оборону от огня на границе парка, чтобы не допустить распространения возгорания.