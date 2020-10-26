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В Кремле назвали тяжелой эпидемиологическую ситуацию в России

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Ситуация с коронавирусом в России достаточно тяжелая, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 26 октября.

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«Действительно, фон достаточно тяжелый сейчас, основная сила эпидемиологического удара, что называется, пришлась на регионы <...>. Да, действительно, ситуация достаточно тяжелая в плане распространения коронавируса.

Это требует чрезвычайно энергичных усилий и от федерального правительства, и от правительства регионов, что и делается», — сказал Песков.

По его словам, осенью основная сила эпидемиологического удара инфекции ушла на восток от Москвы и для борьбы с ней потребуются «чрезвычайно энергичные усилия» и от федерального, и от региональных правительств.

Ранее 26 октября вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн сообщил, что в России «намечается плато» в ситуации по заболеваемости COVID-19, однако, по его словам, до Нового года число новых случаев снизится несущественно и будет держаться на уровне 16–17 тыс. в сутки.

24 октября в Роспотребнадзоре предсказали спад заболеваемости COVID-19 в России в конце зимы — начале весны.

По последним данным, в России выявлено 1 531 224 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 269 летальных исходов, выздоровели 1 146 096 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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