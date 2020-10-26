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Силуанов оценил запас средств ФНБ

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При цене нефти около $20 за баррель, средств Фонда национального благосостояния РФ хватит для того, чтобы финансировать расходы бюджета в течение трех лет. Об этом 26 октября заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Не для слаборезервных: ВЭБ может получить деньги ФНБ на инвестиции
Источники «Известий» сообщают, что в правительстве обсуждаются корректировки системы бюджетных правил

«Фонд национального благосостояния у нас находится не ниже, даже сейчас несколько выше семипроцентного уровня ВВП, мы считаем, что это — тот безопасный предел, который позволяет нам в пределах трех лет финансировать расходы при падении цен на нефть до уровня около $20 за баррель», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По состоянию на 1 октября ФНБ достиг 13,73 трлн рублей или 12,1% ВВП, при этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил эквивалент 9,346 трлн рублей, или 8,2% ВВП.

Ранее, 19 октября, стало известно, что ВЭБ может получить как минимум несколько сотен миллиардов рублей из Фонда народного благосостояния на депозиты. Деньги госкорпорация сможет использовать для кредитования инвестпроектов, прежде всего инфраструктурных.

Таким образом кабмин планирует направить резервы в экономику, не дестабилизируя систему бюджетных правил, хотя частично нормы управления деньгами фонда придется переписать, уверяют источники. По словам одного из источников, одно из главных правил — запрет размещать средства ФНБ в новые активы, если его ликвидная часть, то есть деньги на счетах в ЦБ, ниже 7%, — может быть скорректировано.

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