Причины обрушения потолка в техникуме выясняют в Хабаровске

Проверку по факту обрушения потолка в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме проводит прокуратура Индустриального района города. Инцидент произошел 23 октября.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, при обрушении потолочных панелей никто не пострадал, передает ИА AmurMedia. В ходе проверки будет дана оценка действиям должностных лиц образовательного учреждения.

Ранее прокуратура совместно с госжилинспекцией Омской области начала проверку требований жилищного законодательства в столице региона. Поводом стало частичное обрушение стены в аварийном доме по адресу: ул. 50 лет Профсоюзов, 85.