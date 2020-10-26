«Одноклассники» разрешили группам загружать обложки с кнопками

Социальная сеть «Одноклассники» («ОК») представила для групп новые обложки с кнопками. С их помощью модераторы могут настроить переход с обложки на внутренние разделы «ОК» и на внешние сайты. При этом можно одновременно загружать до 10 разных обложек, которые будут сменять друг друга, как слайдеры, с периодичностью в 5 секунд. Благодаря этому группы смогут привлекать внимание к разным акциям, промотоварам или конкурсам.

Новые обложки в «ОК» сделают проще привлечение в группу подписчиков и дадут дополнительные инструменты для работы с клиентами. В частности, смена слайдов даст возможность проводить квесты и другие игровые механики, например предлагать пользователям переходить с обложек по ссылкам и искать промокоды или подарки.

Ссылку и кнопки на обложку можно добавить в настройках блока «Редактировать обложку». Функция замены обычных обложек на обложки с кнопками уже доступна на всех платформах — в десктопной и мобильной версиях соцсети, а также в приложениях «ОК» для Android и iOS.

«Одноклассники» активно развивают инструменты в группах, чтобы кастомизировать группу и настроить ее для эффективного продвижения бренда. Например, недавно «ОК» добавили для администраторов возможность загружать стикерпаки от имени групп и добавлять «Меню ссылок», что позволяет закрепить несколько блоков над лентой с уникальным дизайном, текстами и ссылками. Также в этом году появилась единая точка входа для управления контентом, продвижения и привлечения новых клиентов под названием «Кабинет бизнеса».