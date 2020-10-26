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Ереван обвинил Баку в атаке на юго-восточном направлении в Карабахе

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Вооруженные силы Азербайджана атаковали село на юго-восточном направлении в Нагорном Карабахе. Об этом в понедельник, 26 октября, заявили пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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«Несмотря на новую договоренность о прекращении огня, азербайджанские силы предприняли атаку на юго-восточном направлении зоны карабахского конфликта», ― написала она на своей странице в Facebook.

Степанян подчеркнула, что азербайджанские вооруженные силы подвергли ракетному обстрелу село Зардарашен Мартунинской области в Нагорном Карабахе из ракетной системы залпового огня «Смерч».

Ранее в этот день Минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении перемирия, при этом подчеркнув, что в свою очередь Баку полностью соблюдает гуманитарное прекращение огня. Однако в военном ведомстве непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опровергли эти заявления.

В свою очередь, Ереван обвинил Баку в уже двух случаях нарушения режима прекращения огня: на северо-восточном и юго-восточном направлениях в Карабахе.

Глава армянского правительства Никол Пашинян незадолго до этого заявил о готовности Армении соблюдать перемирие в НКР.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе началось в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны дважды договаривались о прекращении огня в гуманитарных целях, первое соглашение вступило в силу 10 октября, а второе — 18-го. Однако в обоих случаях после наступления перемирия и Армения, и Азербайджан продолжали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и ведении обстрелов на линии соприкосновения.

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