ГУВД Минска сообщило о задержаниях участников несанкционированных акций

Белорусские милиционеры задержали протестующих в Минске во время несанкционированных акций. Об этом сообщили в понедельник, 26 октября, в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

«Есть задержанные в Минске во время попыток блокировки дороги и несанкционированных акций», — говорится в сообщении. Возраст задержанных и их число не приводятся.

Всех задержанных доставляют в территориальные отделы милиции белорусской столицы. Ранее в этот день сообщалось о задержаниях студентов в Минске. Колонна шла по проспекту Независимости.

Накануне в Белоруссии во время протестов были задержаны 523 человека, из них 160 протестующих задержали в Минске.

В воскресенье экс-кандидат в президенты Белоруссии от оппозиционных сил Светлана Тихановская объявила, что в понедельник в республике пройдет «общенациональная забастовка». Накануне истек срок ультиматума, выдвинутого ею властям.

13 октября оппозиционер заявила, что, если до 25 октября не будет выполнен ряд требований, среди которых — отставка Лукашенко, то оппозиция организует всеобщую забастовку на предприятиях, заблокирует дороги и призовет своих сторонников не покупать товары в госмагазинах.