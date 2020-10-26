Новый президент Боливии заявил о желании поскорее встретиться с Путиным

Новый президент Боливии Луис Арсе заявил в понедельник, 26 октября, о желании как можно скорее встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

«Я бы очень хотел встретиться лично с президентом Путиным в любой обстановке, будь то в Организации Объединенных Наций или в любой другой обстановке, чтобы иметь возможность, в частности, обменяться мнениями и обсудить вопросы, которые интересуют обе страны», — цитирует Арсе «РИА Новости».

По его словам, он понимает ситуацию с загруженностью повестки дня Путина, но считает, что «оптимальным было бы встретиться как можно скорее».

Также он отметил, что Боливия намерена восстановить отношения с Россией, которые ухудшились в последние 11 месяцев, пишет REGNUM.

19 октября бывший президент Боливии Эво Моралес заявил на пресс-конференции, что его сторонник и экс-министр экономики Луис Арсе победил на выборах главы государства. По итогам подсчета 100% голосов он набрал 55,1% голосов. За его основного конкурента, экс-президента Карлоса Месу, проголосовали 28,83%.

Кроме президента страны граждане Боливии выбирали 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи.

В сентябре и.о. президента Боливии Жанин Аньес сняла свою кандидатуру на выборах главы государства «ради защиты демократии».

10 ноября 2019 года на фоне многочисленных беспорядков президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти. Его ухода потребовал также глава Вооруженных сил страны Уильямс Калиман. Моралес ушел в отставку, чтобы прекратить дальнейшее насилие в Боливии. Выступая с заявлением об отставке, он заявил, что не намерен бежать из страны. Вслед за главой государства сложило полномочия и высшее руководство страны.

Сенатор Жанин Аньес временно приняла полномочия президента Боливии после отставки Моралеса.

Массовые акции протеста в Боливии начались после того, как Организация американских государств нашла нарушения при подсчете голосов на выборах президента 20 октября.