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Минобороны Армении обвинило Баку в обстреле территории Карабаха из РСЗО «Смерч»

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Вооруженные силы Азербайджана нанесли ракетный удар по Мартунинскому району непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Об этом в понедельник, 26 октября, заявила пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

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Она подчеркнула, что, несмотря на действие соглашения о прекращении огня, ВС Азербайджана нанесли удары в юго-восточном направлении зоны конфликта.

«В 13:50 (12:50 мск) противник открыл огонь из РСЗО «Смерч» по селу Зардарашен Мартунинского района», — написала Степанян на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь военного ведомства уточнила, что подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха ведут оборонительные бои.

Ранее в этот же день минобороны Азербайджана обвинило Армению в нарушении перемирия, при этом подчеркнув, что Баку полностью соблюдает гуманитарное прекращение огня. Однако в военном ведомстве непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) опровергли эти заявления.

В свою очередь Ереван обвинил Баку уже в двух случаях нарушения режима прекращения огня — на северо-восточном и юго-восточном направлениях в Карабахе.

Глава армянского правительства незадолго до этого заявил о готовности Армении соблюдать перемирие в НКР.

Договоренность о новом гуманитарном перемирии в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике была достигнута накануне в ходе встречи главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова с заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом. Новый режим прекращения огня в Нагорном Карабахе вступил в силу 26 октября в 8:00 по местному времени (7:00 мск).

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