В МИД Германии поприветствовали стремление России и США продлить ДСНВ

Германия приветствует стремление Москвы и США продлить Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ ― СНВ-3). Об этом 26 октября заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

«Хорошо, что США и Россия дали ясно понять, что хотят сохранить ДСНВ. Он остается одним из столпов в области контроля над вооружениями», — передает его слова ТАСС.

По мнению Мааса, необходимо добиться большего контроля над вооружениями и процессом разоружения, однако это «происходит не в той мере», в которой хотелось бы Берлину.

20 октября руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортагус сообщила, что США готовы встретиться с представителями России, чтобы финализировать соглашение по продлению ДСНВ.

МИД РФ заявил о готовности России в случае продления СНВ-3 на год вместе с американской стороной заморозить количество ядерных боезарядов на этот срок при отсутствии дополнительных требований США.

16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить ДСНВ как минимум на год без дополнительных условий. По его мнению, дополнительное время дает возможность провести содержательные переговоры. Однако США тогда отказались от этого предложения.

В 2021 году истечет срок действия договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного между Россией и США в 2010 году.

РФ настаивает на продлении соглашения, но США выдвигают ряд требований, в том числе участие Китая в новом соглашении. Пекин же указывает на отсутствие причин участвовать в переговорах, так как его ядерный арсенал значительно меньше, чем у США.