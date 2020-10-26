Полезных жуков и пауков чаще стали встречать на природных территориях Москвы

Специалисты стали чаще, чем ранее, встречать жуков, пауков и других насекомых-энтомофагов на природных территориях Москвы. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Отмечается, что часто встречаются жуки-пожарники, а также пауки и уховертки. «Чаще всего специалисты отмечали присутствие полезных жуков на липах, вязах и каштанах. Насекомые-энтомофаги — это в основном хищники, которые питаются другими вредными насекомыми. Энтомофаги не уничтожают вредителей полностью, но снижают их численность до такого уровня, что вредители становятся уже не опасны для растений и не наносят значимого урона», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Среди насекомых-энтомофагов наиболее известны перепончатокрылые: наездники, борющиеся с гусеницами бабочек, личинками тлей и мух, жужелицы, которые поедают листогрызущих гусениц и слизней, а также пауки, уничтожающие листоверток, молей, блошек и тлю.

24 октября сообщалось, что в нескольких крупных районах Стамбула обнаружили большие скопления особо опасных азиатских тигровых комаров, которые ранее не были замечены на территории Турции.