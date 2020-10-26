Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Кличко набрал более 50% голосов в первом туре выборов мэра Киева
Туризм
Туроператоры сняли предложения по курортам Египта после разъяснений Ростуризма
Мир
Алиев пообещал применить турецкие F-16 в случае внешней агрессии
Мир
Президент Боливии пообещал восстановить ухудшившиеся отношения с Россией
Экономика
Минфин не увидел необходимости в дополнительной поддержке экономики в 2021 году

Полезных жуков и пауков чаще стали встречать на природных территориях Москвы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты стали чаще, чем ранее, встречать жуков, пауков и других насекомых-энтомофагов на природных территориях Москвы. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

С клещами вытянешь: переносчики вируса SFTS обитают в России
Патоген находят у диких и домашних животных, но воздушно-капельным путем он не передается

Отмечается, что часто встречаются жуки-пожарники, а также пауки и уховертки. «Чаще всего специалисты отмечали присутствие полезных жуков на липах, вязах и каштанах. Насекомые-энтомофаги — это в основном хищники, которые питаются другими вредными насекомыми. Энтомофаги не уничтожают вредителей полностью, но снижают их численность до такого уровня, что вредители становятся уже не опасны для растений и не наносят значимого урона», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Среди насекомых-энтомофагов наиболее известны перепончатокрылые: наездники, борющиеся с гусеницами бабочек, личинками тлей и мух, жужелицы, которые поедают листогрызущих гусениц и слизней, а также пауки, уничтожающие листоверток, молей, блошек и тлю.

24 октября сообщалось, что в нескольких крупных районах Стамбула обнаружили большие скопления особо опасных азиатских тигровых комаров, которые ранее не были замечены на территории Турции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020