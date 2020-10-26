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Несколько поездов отменили в Пермском крае из-за COVID-19

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В Пермском крае перестанут ходить несколько поездов. Решение об отмене принято из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19.

Как говорится на сайте РЖД, пассажирам предложат совершить поездки в те же даты или близкие к ним, но на других поездах либо вернуть в полном объеме деньги за купленные билеты.

В частности, отменили поезд из Перми в Новороссийск, который должен был отправиться 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 ноября и 1, 5, 9, 13, 17 декабря. Из Новороссийска в Пермь отменили отправления 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30 ноября и 4, 8, 12, 16, 20 декабря.

Поезд, который следует из Челябинска в Петербург, не будет проходить через Пермь в период с 10 по 24 ноября. С 12 по 26 ноября этот же маршрут отменен и в обратном направлении, пишет ИА «Ура.ру».

За минувшие 24 часа диагноз COVID-19 подтвердился еще у 155 жителей Прикамья: заболели 50 мужчин, 93 женщины и 12 детей, из них 94 человека проходят лечение в больницах, остальные — на дому.

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