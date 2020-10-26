Президент Боливии пообещал восстановить ухудшившиеся отношения с Россией

Боливия намерена восстановить отношения с Россией, которые ухудшились в последние 11 месяцев. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил в интервью «РИА Новости» избранный президент страны Луис Арсе, который победил на выборах главы государства 18 октября.

«То, что мы собираемся сделать, как только придем к власти, ― это восстановить отношения [с Россией], это вернуться и продолжить то, что мы делали. Было много проектов, у нас здесь была атомная энергетика, у нас были экспортные проекты. Мы собираемся возобновить все это с правительством президента [РФ] Владимира Путина», ― сказал он агентству.

По мнению нового лидера страны, за последние 11 месяцев произошло ухудшение российско-боливийских отношений, которое было вызвано присутствием правительства де-факто, которое пришло к власти в результате госпереворота.

19 октября бывший президент Боливии Эво Моралес заявил на пресс-конференции, что его сторонник и экс-министр экономики Луис Арсе победил на выборах главы государства. По итогам подсчета 100% голосов он набрал 55,1% голосов. За его основного конкурента — экс-президента Карлоса Месу — проголосовали 28,83%.

Кроме президента страны граждане Боливии выбирали 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи.

В сентябре и.о. президента Боливии Жанин Аньес сняла свою кандидатуру на выборах главы государства «ради защиты демократии».

10 ноября 2019 года на фоне многочисленных беспорядков президент Боливии Эво Моралес объявил о своей отставке после 13 лет пребывания у власти. Его ухода потребовал также глава Вооруженных сил страны Уильямс Калиман. Моралес ушел в отставку, чтобы прекратить дальнейшее насилие в стране. Выступая с заявлением об отставке, он заявил, что не намерен бежать из Боливии. Вслед за главой государства сложило полномочия и высшее руководство страны.

Сенатор Жанин Аньес временно приняла полномочия президента Боливии после отставки Моралеса.

Массовые акции протеста в Боливии начались после того, как Организация американских государств нашла нарушения при подсчете голосов на выборах президента 20 октября.