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В Кремле прокомментировали заявления США о прекращении конфликта в Карабахе

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В Кремле приветствуют любые шаги, которые могут остановить конфликт в Нагорном Карабахе. Так прокомментировал заявления США о прекращении огня в Нагорном Карабахе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник, 26 октября.

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«Разумеется, Россия как сопредседатель группы готова приветствовать любые шаги, которые помогут остановить войну», — сказал Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп, выступая перед избирателями в Нью-Гэмпшире, назвал конфликт в Нагорном Карабахе «легким случаем» и пообещал «разобраться» с ним. Он подчеркнул, что Вашингтон работает над мирным урегулированием между Баку и Ереваном.

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление Трампа в Twitter, отметив, что Соединенные Штаты не могут разрешить ни один конфликт в мире. Они так и не сумели разрешить конфликты в Афганистане, Сирии, Ливии, на Украине и проблему Северной Кореи.

23 октября в Вашингтоне прошла встреча главы министерства иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с госсекретарем Майком Помпео и помощником президента США по нацбезопасности Робертом О’Брайеном. Мнацакян назвал эти переговоры продуктивными и отметил, что стороны продолжат совместную работу над тем, чтобы найти путь по установлению режима прекращению огня и возврата к мирному урегулированию конфликта.

Американские официальные лица провели аналогичные переговоры в Вашингтоне и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

Также в этот день президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Араик Арутюнян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой сделать все возможное для прекращения боевых действий в зоне конфликта.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

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