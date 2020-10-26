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В России вырос спрос на товары для Хэллоуина на фоне пандемии COVID-19

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Россияне стали чаще интересоваться товарами для Хэллоуина в 2020 году на фоне развернувшейся в мире пандемии коронавируса. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Авито». По сравнению с октябрем прошлого года спрос вырос на 18%.

В статистике сервис учитывал «запрошенные контакты», под которыми следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение».

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В ассортименте не только костюмы пиратов и ведьм, на рынке можно найти и более креативные решения, например костюм коронавируса.

На сайте размещено более 3 тыс. объявлений о продаже костюмов к Хэллоуину. В этом году среди традиционных нарядов ведьм, пиратов и принцесс можно найти объявления о продаже двухметрового костюма коронавируса за 20 тыс. рублей.

Также представлены и более бюджетные решения для тех, кто хочет быть вирусом на праздник. Надувной костюм зеленого микроба, очень похожего на коронавирус, обойдется в 2,5 тыс. рублей.

Среди других фаворитов россиян оказались костюмы «чудо-женщины» и клоуна Пеннивайза по мотивам фильмов или уже традиционных ведьм и графа Дракулы.

Костюмы для Хэллоуина в категории «Мужская одежда» в этом октябре искали на 23% больше, чем в прошлом году. Мужской костюм в разделе можно приобрести в среднем за 2 тыс. рублей.

Спрос на женские костюмы для праздника в октябре этого года вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Товары в категории можно приобрести в среднем за 1 тыс. рублей. Аксессуарами интересовались на 27% больше, чем в прошлом году, а средняя цена в разделе составила 600 рублей.

Ранее, 26 октября, оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки специалисты выявили в России 17 347 новых случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах.

Ранее в октябре замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что заболеваемость COVID-19 в России может выйти на фазу спада в конце зимы — в начале весны.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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