Реконструкцию ливневки почти завершили на одной из улиц Ижевска

В Ижевске (Удмуртия) завершается реконструкция ливневой канализации протяженностью 200 м. Работы идут на улице Новостроительной, сообщает пресс-служба городской администрации.

Во вторник, 27 октября, рабочие завершат основные этапы реконструкции, после чего начнется благоустройство территории. Траншеи засыпят, участки около домов № 27 и 29 по улице Новостроительной заасфальтируют, пишет ИА «Сусанин».

Работы стартовали в конце сентября этого года. Новая водопропускная труба должна прослужить более 60 лет.

Жители дома по адресу: Новостроительная, 29, не раз обращались к городским властям с требованием решить проблему подтопления здания после дождей. В конце июля глава Ижевска Олег Бекмеметьев поручил реконструировать ливневую канализацию.