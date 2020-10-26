Министры и специалисты технологических компаний обсудили образование будущего

В инновационном образовательном центре «Сибуринтех» состоялась панельная дискуссия, в рамках которой представители власти, системы образования, бизнеса, науки и технологических партнеров обсудили ключевые вызовы, стоящие перед индустриальными компаниями в части развития инженерно-технической экспертизы. Мероприятие прошло в пятницу, 23 октября, говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

В дискуссии приняли участие председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов, выступивший модератором, помощник президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Роберт Уразов, ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, руководитель фонда «Талант и успех» образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

В ходе обсуждения внимание спикеров и участников было уделено трансформации образа современного работника промышленного предприятия, актуальности развития новых навыков и компетенций под потребности бизнеса.

По словам Михаила Карисалова, в настоящее время специалист индустриальной компании выступает в роли не только исполнителя, но и многопрофильного менеджера интеллектуального и цифрового производства. Андрей Фурсенко указал на важность непрерывного образования и необходимость вырабатывать такую привычку через интересные форматы обучения, как, к примеру, тренажеры виртуальной реальности в центре «Сибуринтех».

Как полагает Роберт Уразов, выросла скорость изменений и внедрения цифровых решений, а Владимир Литвиненко сообщил о требованиях к выпускникам, о развитии научного сообщества и конкурентной среде в образовании.

Елена Шмелева назвала одну из главных задач центра «Сириус» и его партнеров — создание необходимых условий для развития школьников. Как добавил Александр Моор, один из главных вызовов регионального уровня управления — это вызов в целом конкуренции за человеческий капитал между регионами

Необходимость для бизнеса в непрерывном обучении сотрудников подтвердил и Дмитрий Конов. «Практика — это неотъемлемая часть образования. В потоке изменений прогресс каждого человека должен отслеживаться, в хорошем смысле контролироваться и проверяться», — сказал он.

По его мнению, если специалисты не могут сочетать практику со знаниями, расти с новыми требованиями, то в какой-то момент окажутся на обочине.

Подводя итоги дискуссии, Валерий Фальков заявил, что особенностью современного качественного инженерного образования стала потребность в том, чтобы студент его получал не только в одном университете, но и через сетевые форматы в других вузах и центрах.