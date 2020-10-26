В Кремле выразили сожаление о словах Байдена про угрозу от России

Заявление кандидата в президенты США Джо Байдена про угрозу, исходящую от Москвы, вызывает сожаление, так как оно не соответствует действительности и насаждает ненависть к России. Об этом в понедельник, 26 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это (исходящая из Москвы угроза. — Ред.) совсем не так. Мы с этим абсолютно не согласны. Мы можем только сожалеть, что таким образом насаждается абсолютная ненависть к РФ и что наша страна позиционируется как какой-то противник. Это не так», — прокомментировал Песков заявление Байдена.

Заявление о том, что главную угрозу для США на международной арене представляет Россия, а конкурентом является Китай, Байден сделал ранее в этот же день в интервью телекомпании CBS.

22 октября в ходе предвыборных дебатов с действующим президентом США Дональдом Трампом Байден заявил, что Россия якобы пытается помешать ему победить на президентских американских выборах. Кандидат от Демократической партии пообещал наказать Москву за предполагаемое вмешательство в выборы.

При этом Трамп в сентябре заявил, что Китай создает для Соединенных Штатов больше внешнеполитических и иных проблем, чем Россия. Трамп пояснил, что из-за «чумы» коронавируса, которая «пришла в США из Китая», американской экономике был нанесен значительный ущерб.

Всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей и треть сената конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.