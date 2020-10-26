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Туроператоры сняли предложения по курортам Египта после разъяснений Ростуризма

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Российские туроператоры отозвали свои предложения по турам на курорты Египта с использованием стыковочных рейсов через Каир и третьи страны после разъяснений Ростуризма. Об этом 26 октября заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Это могли быть варианты с пересадкой в Каире, Стамбуле и других аэропортах. Но, после того как Федеральное агентство по туризму напомнило о противоправности реализации туров, включающих авиаперелеты на курорты Египта, туроператоры сняли свои предложения», — передает ее слова «РИА Новости».

Она предположила, что, если кто-то успел приобрести подобный тур, ему будут возвращены средства. Однако, поскольку такие предложения начали появляться совсем недавно, массовых продаж этих туров «быть не могло».

Ранее, 15 октября, в России стартовал второй этап продаж туров с кэшбэком. Программа частичного возврата средств за путешествия по РФ продлится до полуночи 5 декабря.

При этом приобрести туры можно на период до 10 января 2021 года. Таким образом, россияне смогут отдохнуть в любом регионе страны в новогодние праздники.

Условия второго этапа программы формировались с учетом пожеланий туристов. Теперь можно приобрести поездку от двух ночей, хотя ранее предлагалось минимум четыре.

Кроме того, возврат в размере 20% теперь распространяется на туры любой стоимости. Максимально возможный кэшбэк увеличен с 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Он вернется на карту в течение пяти дней. Обязательным условием участия в программе остается наличие карты «Мир».

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