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Кражу почти 2 млн рублей раскрыли в Петербурге

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В Санкт-Петербурге сотрудники полиции Василеостровского района раскрыли крупную кражу денег и ювелирных изделий у предпринимательницы. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По данным ведомства, 22 октября в полицию обратилась 36-летняя предпринимательница. Она рассказала, что в апреле этого года отдала на хранение 59-летней женщине, работающей учительницей, 3 млн рублей, ноутбук, ювелирные изделия на сумму 1,146 млн рублей, а также бижутерию на 20 тыс. рублей, пишет телеканал «78».

16 августа потерпевшая забрала свой пакет, в котором оказалось 2,5 млн рублей наличными, браслет из желтого металла и бижутерия. Остальные деньги и украшения ей не вернули. Ущерб составил 1,896 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 25 октября, полицейские задержали 33-летнего мужчину, проживающего в том же доме, что и предпринимательница. Выяснилось, что он является мужем учительницы и в июне взял из хранившегося у них дома свертка 700 тыс. рублей и ювелирные украшения.

21 октября сообщалось, что полицейские задержали женщину, подозреваемую в краже валюты на 780 тыс. рублей из офиса, расположенного в центре Москвы. Ей оказалась 65-летняя жительница Подмосковья.

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