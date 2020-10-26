В Kia раскрыли подробности о новом хетчбэке Rio X для России

Корейская компания Kia распространила фото обновленного хетчбэка Rio X, который будет продаваться на российском рынке.

Как говорится в сообщении пресс-службы бренда, поступившем в редакцию «Известий» 26 октября, автомобиль получил новые передний и задний бамперы, модернизированную решетку радиатора, видоизмененные фары.

Нижний воздухозаборник стал шире, по бокам от него разместились черные декоративные элементы с интегрированными противотуманными фарами.

Длина обновленного Kia Rio X составляет 4240 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1530 мм. Размер колесной базы равен 2600 мм.

В России обновленный хетчбэк предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,4 и 1,6 л. Коробки передач — механическая и автомат.

Более подробная информация о Rio X будет предоставлена ближе к дате официальной премьеры модели.

21 сентября сообщалось, что Kia запускает собственную программу подписки на автомобили. В аренду можно взять почти все модели, представленные на российском рынке, на срок от суток до одного года. Пилотный этап программы стартует в семи городах, включая Москву и Санкт-Петербург.