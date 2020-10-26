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В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за гибели ребенка на квадроцикле

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По факту гибели десятилетнего мальчика, катающегося без взрослых на квадроцикле, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области 26 октября.

«Следователем следственного отдела по городу Раменское ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 109 УК РФ и ст. 156 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По информации следствия, 24 октября родители отпустили сына кататься без средств защиты на квадроцикле, который не был поставлен на регистрационный учет.

В районе города Бронницы ребенок не справился с управлением, квадроцикл опрокинулся. От полученных травм ребенок умер на месте.

Следователи провели осмотр места происшествия и изъяли квадроцикл, опросили очевидца произошедшего.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, приведших к гибели ребенка. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее, в августе, двое детей получили травмы в результате столкновения квадроцикла и легкового автомобиля в Самарской области.

Врачи несколько дней боролись за жизнь четырехлетнего мальчика, но спасти его не смогли.

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