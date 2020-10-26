Детский омбудсмен России заявила о снижении рождаемости в стране

За последние пять лет рождаемость в России снизилась почти на 24%. Об этом 26 октября в ходе круглого стола в ОНФ сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«За последние пять лет число родившихся детей снизилось на 23,7%. Это мы с вами констатируем из года в год», — сказала она.

Кузнецова также отметила снижение коэффициента рождаемости. Если в 2017 году, этот показатель составлял 1,62, то к нынешнему году он опустился до 1,5. При этом количество абортов также снижается.

Ранее, 20 октября, замминистра труда и социальной защиты России Елена Мухтиярова заявила, что ведомство планирует скорректировать суммарный коэффициент рождаемости в 2020 году.

15 октября стало известно, что в 2020 году численность населения России может сократиться на 352 тыс. человек и это станет максимумом с 2006 года.

Выход на положительные темпы прироста населения произойдет только в 2030 году: в 2021-м прогнозируется убыль в размере 290 тыс., в 2022-м — 238 тыс., в 2023-м —189 тыс., а в 2024-м — 165 тыс. человек.