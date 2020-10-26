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ФСБ под Белгородом изъяла у иностранцев почти 500 рогов сайгака

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В Белгородской области пограничники изъяли почти 500 рогов краснокнижного сайгака у трех иностранцев. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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Задержание провели сотрудники погрануправления ФСБ по Белгородской и Воронежской областям, передает ТАСС. Автомобиль, в котором перевозились 495 рогов животных, задержали около населенного пункта Северный.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

За незаконную добычу животного, внесенного в Красную книгу, его содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу предусмотрена уголовная ответственность.

Как сообщалось летом, в следующем году в Астраханской области усилится охрана заказника «Степной», в котором обитает большая часть популяции сайгаков. Там появятся 16-метровая наблюдательная вышка и, возможно, система видеомониторинга. Это станет частью программы по спасению сайгаков, реализуемой Всемирным фондом дикой природы.

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