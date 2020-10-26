Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Минздрав расширил список производителей вакцины «Спутник V»
Мир
Пашинян заявил о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе
Экономика
Курс турецкой лиры к доллару упал до критического психологического уровня
Мир
Трубоукладчик «Академик Черский» выдвинулся в сторону Германии
Мир
Китай объявил о санкциях против США за поставки оружия Тайваню

Курс турецкой лиры к доллару упал до критического психологического уровня

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курс турецкой лиры упал ниже $8, что является критическим психологическим уровнем. Об этом сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 26 октября.

Новый игрок: Китай незаметно сделал свою валюту международной
Огромный спрос на китайские облигации приблизил момент перехода юаня к статусу глобальной резервной валюты

После самого продолжительного падения с 1999 года — девять недель — лира на 9:24 утра в Стамбуле просела на 0,5% и торговалась по $8,0006.

При этом 23 октября Bloomberg сообщало, что лира упала на 0,4%, до $7,9629.

Как отмечает агентство, валюта подешевела из-за низких реальных ставок и снижения интересов иностранных инвесторов на фоне рисков введения санкций США, спорных ситуаций в Восточном Средиземноморье и Кавказе. Также на ее курс повлияла и пандемия коронавируса.

Так, зарубежные инвесторы за 10 месяцев текущего года продали турецких акций и облигаций на сумму $13,3 млрд — это максимальный показатель с 2005 года, отметили в агентстве. В попытке удержать валюту Анкара уже потратила валютные резервы быстрее, чем любая другая крупная развивающаяся экономика. Несмотря на это, лира потеряла в этом году более 25%, оказавшись худшей валютой на развивающихся рынках после бразильского реала.

20 октября независимый эксперт Роман Блинов прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Так он предположил, что чем ближе дата выборов президента США, тем больше будет нарастать волатильность на глобальном рынке капитала.

При этом Блинов отметил, что, несмотря на начало отопительного сезона во всем мире, какой-то устойчивой динамики на товарно-сырьевом рынке нет. Он напомнил, что цены на основные марки нефти не слишком уходят от отметок $40–41 за баррель.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020