Курс турецкой лиры к доллару упал до критического психологического уровня

Курс турецкой лиры упал ниже $8, что является критическим психологическим уровнем. Об этом сообщает агентство Bloomberg в понедельник, 26 октября.

После самого продолжительного падения с 1999 года — девять недель — лира на 9:24 утра в Стамбуле просела на 0,5% и торговалась по $8,0006.

При этом 23 октября Bloomberg сообщало, что лира упала на 0,4%, до $7,9629.

Как отмечает агентство, валюта подешевела из-за низких реальных ставок и снижения интересов иностранных инвесторов на фоне рисков введения санкций США, спорных ситуаций в Восточном Средиземноморье и Кавказе. Также на ее курс повлияла и пандемия коронавируса.

Так, зарубежные инвесторы за 10 месяцев текущего года продали турецких акций и облигаций на сумму $13,3 млрд — это максимальный показатель с 2005 года, отметили в агентстве. В попытке удержать валюту Анкара уже потратила валютные резервы быстрее, чем любая другая крупная развивающаяся экономика. Несмотря на это, лира потеряла в этом году более 25%, оказавшись худшей валютой на развивающихся рынках после бразильского реала.

20 октября независимый эксперт Роман Блинов прокомментировал ситуацию на валютном рынке. Так он предположил, что чем ближе дата выборов президента США, тем больше будет нарастать волатильность на глобальном рынке капитала.

При этом Блинов отметил, что, несмотря на начало отопительного сезона во всем мире, какой-то устойчивой динамики на товарно-сырьевом рынке нет. Он напомнил, что цены на основные марки нефти не слишком уходят от отметок $40–41 за баррель.