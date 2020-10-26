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Снежная буря обрушится на Челябинскую область в ближайшие сутки

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Буран ожидает Челябинскую область 26 и 27 октября. Синоптики прогнозируют сильный снег, ветер и гололед.

Как рассказали в региональном Гидрометцентре, в понедельник возможны обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. В некоторых районах — отложение снега и льда на провода. Ночью температура будет опускаться до -4 градусов, а днем — до -2 градусов.

При этом скорость ветра при порывах будет достигать 25 м/с. Синоптики предупреждают: сильный ветер с мокрым снегом может обрывать линии электропередачи и валить деревья, пишет ИА «Ура.ру».

25 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал опасную погоду в 12 российских регионах в ближайшие дни. Самая некомфортная будет в Приморском крае, на Сахалине, Курильских островах и на Камчатке. Из-за циклонической деятельности там ожидаются дождь, снег и мокрый снег, а также усиление ветра до 30 м/с.

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