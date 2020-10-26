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Явка на местных выборах в городах Украины составила почти 36%

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Явка на местных выборах в городах Украины составила почти 36%. Предварительные данные приводит общественное движение «Опора». Депутаты ОПЗЖ лидирует на выборах в горсоветы на юго-востоке страны. Партия «Слуга народа» показывает средние результаты. По предварительным данным, лучший показатель партии — 20% в горсовет Черкасс.

Виталий Кличко лидирует на выборах мэра Киева почти с 46%. Во второй тур с ним выйдет Александр Попов от «Оппозиционной платформы — За жизнь» с 9,62%. Очередной тур голосования должен состояться 15 ноября. В ходе выборов по всей стране возбуждено 77 уголовных дел. В полицию поступило свыше 4 тыс. жалоб на нарушения. Составлено более 200 протоколов об административных нарушениях. Жалобы касаются нарушения запрета на агитацию, нарушения тайны голосования, подкупа избирателей, уничтожения бюллетеней.

Также, у участка, где голосовал президент страны Владимир Зеленский, была задержана женщина. Активистка выбежала из-за ограждения и оголилась. По данным местных СМИ, задержанная представляет движение Femen.

Официальные результаты голосования обнародуют 6 ноября.

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