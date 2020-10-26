Дептранс назвал действенный способ борьбы с нелегальными перевозчиками

В Москве с начала 2020 года на спецстоянки эвакуировано более 2,3 тыс. автобусов и автомобилей нелегальных перевозчиков. Об этом 26 октября сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

«Недобросовестные перевозчики покупают автобус или автомобиль, и не оформляя бизнес официально, выводят его на популярные маршруты. Дело в том, что такой транспорт не проходит техосмотр и может быть опасен для пассажиров при ДТП», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что арест транспорта нелегальных перевозчиков — это самая действенная мера борьбы с ними.

19 октября сообщалось, что в Москве с января по сентябрь 2020 года на 25% увеличилось количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси по сравнению с прошлым годом.

В ведомстве считают, что агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха таксистов, из-за чего они ездят за рулем в состоянии сильной усталости или нервного перенапряжения.