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Дептранс назвал действенный способ борьбы с нелегальными перевозчиками

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В Москве с начала 2020 года на спецстоянки эвакуировано более 2,3 тыс. автобусов и автомобилей нелегальных перевозчиков. Об этом 26 октября сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

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«Недобросовестные перевозчики покупают автобус или автомобиль, и не оформляя бизнес официально, выводят его на популярные маршруты. Дело в том, что такой транспорт не проходит техосмотр и может быть опасен для пассажиров при ДТП», — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что арест транспорта нелегальных перевозчиков — это самая действенная мера борьбы с ними.

19 октября сообщалось, что в Москве с января по сентябрь 2020 года на 25% увеличилось количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси по сравнению с прошлым годом.

В ведомстве считают, что агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха таксистов, из-за чего они ездят за рулем в состоянии сильной усталости или нервного перенапряжения.

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