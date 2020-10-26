Роспотребнадзор оценил влияние российской вакцины на репродуктивное здоровье

Согласно предварительным данным, вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанная в научном центре «Вектор», безопасна для репродуктивного здоровья. Об этом в понедельник, 26 октября, заявили «РИА Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В экспериментах на мышах и кроликах при одно- и двукратном введении не обнаружено токсического воздействия вакцины «ЭпиВакКорона» на структуру половых желез», ― сообщили агентству.

В ведомстве подчеркнули, что цикл исследований вакцины завершится в декабре 2020 года, пишет «Газета.ru».

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Н.Ф. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 513 877 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 050 летальных исходов, выздоровел 1 138 522 человека.

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