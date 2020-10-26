Бут рассказал об отношении в тюрьме к протестам в США и движению BLM

Российский бизнесмен Виктор Бут рассказал журналистам об отношении в спецблоке коммуникационного контроля тюрьмы к протестам в США и движению Black Lives Matter («Жизни черных важны»). Об этом 26 октября сообщает «РИА Новости».

По словам россиянина, эти темы в спецблоке исправительного учреждения не обсуждаются. «Здесь очень хрупкий баланс между различными идеологиями и системами мировоззрения, которых придерживаются заключенные — как иностранцы, так и американцы, как белые, так и афроамериканцы, и любое столкновение выраженных вслух мнений может вызвать жесткий конфликт», — объяснил Бут.

Как отметил заключенный, люди держатся небольшими группами или поодиночке. Общение ведется на бытовые темы, политика не обсуждается.

«В спецблоках коммуникационного контроля, которых в США всего два — наш и еще один, в федеральной тюрьме в Индиане, — уже бывали в прошлом очень кровавые столкновения, и все понимают, что лучше подобных случаев избегать», — продолжил россиянин.

Заключенные держатся в тюрьмах по национальному признаку. Это касается афроамериканцев, американцев из Латинской Америки и белых, добавил он.

Бизнесмен предположил, что в группах что-то обсуждается, но вряд ли там «горят политические страсти». В этом же интервью россиянин допустил, что после выборов президента США в стране может начаться гражданская война. Демократы и республиканцы могут не признать результаты выборов, пояснил он.

Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США. Россиянина обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии».