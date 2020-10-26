Премьер Японии выразил намерение поставить точку в вопросе о Курилах

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 26 октября, выступая со своей первой программной речью в парламенте, заявил, что намерен успешно завершить переговоры с Россией о принадлежности южной части Курильских островов.

«Нужно поставить завершающую точку в переговорах о северных территориях (южная часть Курил. — Ред.), не откладывая это до следующих поколений. С помощью откровенного диалога на уровне высших руководителей я буду стремиться к всестороннему развитию отношений с Россией, включая подписание мирного договора», — передает его слова ТАСС.

29 сентября между Сугой и российским президентом Владимиром Путиным прошел телефонный разговор, в рамках которого лидеры стран подтвердили обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом.

Суга был назначен премьер-министром Японии 16 сентября. За два дня до назначения он заявил о намерении продолжать консультации с Россией по поводу подписания мирного договора, при этом обсуждая вопрос территориальной принадлежности южной части Курильских островов.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и еще ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими «северными территориями», хотя по итогам войны они перешли СССР.

В ноябре 2018 года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и действующий на тот момент премьер Японии Синидзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном соглашении на основе Советско-японской совместной декларации от 19 октября 1956 года. Она позволила положить конец состоянию войны между двумя странами и восстановить дипломатические отношения.

В декларации СССР выразил готовность передать Японии остров Шикотан и ряд прилегающих небольших необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что их фактический переход под контроль Токио будет осуществлен после заключения мирного договора. Как заявил в мае 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров, в этом документе четко зафиксировано, что рассмотрение вопроса о пограничном размежевании возможно только после подписания мирного соглашения.