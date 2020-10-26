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СК возбудил дело о халатности при строительстве ВПП в аэропорту Домодедово

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Сотрудники Следственного комитета России по Московской области возбудили уголовное дело по факту халатности должностных лиц ФГУП «Администрация аэропорта Домодедово» (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в понедельник, 26 октября.

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По данным следствия, ущерб от действий контрабандистов составил более 600 млн рублей

Как полагает следствие, с декабря 2012 по декабрь 2019 года сотрудники администрации аэропорта Домодедово вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей не контролировали выполнение госконтракта по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту.

Это нанесло особо крупный ущерб государству: его объем превысил 107 млн рублей, уточнили в ведомстве.

По информации Pravo.ru, дело возбудили на основании материалов Счетной палаты по факту недостачи, установленной в ходе проверки в Росавиации.

Так, обнаружена недостача оборудования и материалов, приобретенных в рамках госконтракта на реконструкцию ВПП, рулежных дорожек и мест стоянки самолетов в аэропорту Домодедово, на сумму более 45 млн руб.

«Другая инвентаризация установила факт увеличения суммы недостачи имущества по объекту реконструкции ВПП на 55 млн рублей. Фактически отсутствуют материалы и оборудование (видеосерверы, видеорегистраторы, коммутаторы и программное обеспечение), а также железобетонные трубы, арматура, насосы, термошкафы, кабели для линии электроснабжения», — следует из материалов уголовного дела.

В 2014 году главный инженер НИиПИ градостроительства Московской области Николай Рябиков рассказал «Известиям», что в Домодедово может появиться 10 новых взлетно-посадочных полос (ВПП).

Схему генплана развития аэропорта Домодедово до 2025 года правительство Московской области одобрило в 2009 году. Согласно ей, территория аэропорта была разделена на восточную и западную зоны. Помимо существующих двух ВПП в западной зоне предполагалось построить еще три дорожки.

В начале октября Федеральная антимонопольная служба России начала проверки ряда аэропортов в связи с сообщениями о росте цен на топливо.

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