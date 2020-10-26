Омский авиационный завод обвинили в экологических нарушениях

На Омском заводе гражданской авиации выявили три факта нарушения экологического законодательства. Это установило во время проверки региональное отделение Росприроднадзора.

В частности, выяснилось, что экологический контроль аз соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ осуществляла лаборатория предприятия, у которой не было аттестата аккредитации в соответствии с российским законодательством в национальной системе аккредитации.

Кроме того, у специалистов возникли претензии к качеству работы газоочистных установок предприятия. Фактическая эффективность этих установок оказалась ниже его проектных значений. Также установлено, что в расчете проекта предельно допустимых выбросов использовались неверные данные — они отличались от тех данных, которые были выявлены при инвентаризации предприятия.

На устранение нарушений у компании может уйти больше года. Срок исправления — до 14 декабря 2021 года, пишет ИА «Город55».