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Омский авиационный завод обвинили в экологических нарушениях

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На Омском заводе гражданской авиации выявили три факта нарушения экологического законодательства. Это установило во время проверки региональное отделение Росприроднадзора.

В частности, выяснилось, что экологический контроль аз соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ осуществляла лаборатория предприятия, у которой не было аттестата аккредитации в соответствии с российским законодательством в национальной системе аккредитации.

Кроме того, у специалистов возникли претензии к качеству работы газоочистных установок предприятия. Фактическая эффективность этих установок оказалась ниже его проектных значений. Также установлено, что в расчете проекта предельно допустимых выбросов использовались неверные данные — они отличались от тех данных, которые были выявлены при инвентаризации предприятия.

На устранение нарушений у компании может уйти больше года. Срок исправления — до 14 декабря 2021 года, пишет ИА «Город55».

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