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Спасатели назвали численность экипажа севшего на мель у Сахалина судна

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На судне Mercury Ocean, которое выбросило на мель у побережья Сахалина, находится 20 человек. Об этом в понедельник, 26 октября, заявили «РИА Новости» в морском спасательном подцентре «Южно-Сахалинск».

«На судне 20 членов экипажа, их жизни ничего не угрожает. Готовится к выходу из Корсакова буксир, ориентировочно подойдет во вторник», ― рассказали агентству.

О том, что грузовое судно с экипажем на борту село на мель у западного побережья Сахалина в Углегорском районе, стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что ночью из-за сильного шторма сухогруз сорвало с рейда и отнесло от порта.

По данным спасателей, угрозы жизни членов экипажа нет, но эвакуировать их пока невозможно из-за высоких волн. Сообщалось, что сухогруз пришел в порт для загрузки угля.

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